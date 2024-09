Keili Sükijainen alustab kadestamisväärse saatega: voodi ümber ujuvad haid ja luksussviit, milles öö maksab 80 000 eurot

„Piilume näiteks Euroopa kalleimasse sviiti, kus ühe öö eest tuleb välja käia mitukümmend tuhat eurot – seda kasutab peatumispaigana lauljatar Rihanna. Külastame ka luksuslikku suusakuurorti St. Moritzis, kuhu külastajaid viib klaasist rong, ja kohtume suusatreeneriga, kes treenib näitleja Johnny Deppi. Lisaks sõidame maailma kiireimate superautodega, vaatame luksuskaupade äri telgitagustesse šampanjamõisast kaaviarifarmini välja, ning kogeme palju muud ennenägematut. Ma poleks arvanud, et hakkan tuurakalale ultraheli tegema. Aga täpselt nii peeneid meetodeid kasutatakse kaaviarifarmis, et vaadata, kas kalade sees peidus olev must kaaviar on piisavalt suureks kasvanud,“ räägib Keili, kes on saatega ametis olnud viimased kaheksa kuud. „Kuldne pilet“ läheb eetrisse mai alguses Elisa Huubis ja jõuab hiljem Kanal 2 ekraanile.