Silvia Ilves paljastas, miks tema viimane suhe purunes: tõin temas välja kõige hullema pahe

„Artistina vajan tegelikult Benno Beltšikovi (oli Anne Veski abikaasa – toim.) moodi meest, kes mind igati toetaks ja oleks kodus see tagala, kui mina kontsertidega leiba teenin. Kristo oli sellele väga lähedal ja ma olen talle kõige eest väga tänulik,“ räägib Silvia. „Püüdsime veel suvelgi suhet hoida, aga jõudsime järeldusele, et parem on siiski sõpradena jätkata. Olin talle oma poistega liiga suureks koormaks ning tõin temas välja kõige hullema pahe – suitsetamise, mida ma meeste puhul absoluutselt ei talu,“ avaldab Silvia.

Ka veidi enne seda kiitles Ilves sotsiaalmeedias, et Puhm on talle väga heaks sõbraks ning paneb teda uskuma mehe ja naise vahelisse sõprusesse. „Vaadates tagasi kogu oma seni veedetud suvele, ei julge ma endale tunnistadagi, mida kõike üks sõber mu kõrval vapralt üle on elanud, pakkumaks seejuures vastukaaluna hoopis tuge, abi, rõõmu, turvatunnet, lohutust, lootust,“ sõnas tšellist. „Ja [ta on] siiani mu kõrval, võtab vastu nii hea kui mitte nii hea. Nii ilusas kui mitte nii ilusas hetkes on ta olemas. Ka mu lastele. Tingimusteta,“ lisas naine. „Hakka või uskuma, et see parim sõprus mehe-naise vahel ongi päriselt olemas.“