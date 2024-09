Läks napilt! Näitleja Heino Seljamaa viibis abikaasaga Jaapanis tugeva taifuuni ajal: ehmatus oli meil ikka tõsine

Taifuunihoiatusest sai abielupaar teada läbi kodumaal viibivate lähedaste, kes nende üle muret tundsid. Kui taifuunihoiatus anti, olid Seljamaad etenduse toimumispaigast 500 kilomeetri kaugusel ning rongiliiklus pandi seisma. „Me olime juba harjunud mõttega, et tulime peaaegu ilmaasjata,“ kirjeldas Heino esialgseid mõtteid.

Liisil õnnestus siiski rongipiletid hankida. „Küsisime bussifirmast abi ja saime teada, et saame küll sinna, aga väikese tiiruga,“ meenutas ta.

Heino nentis ka, et Lotte tutvustamisele ei pidanud ta palju vaeva nägema. „Lapsed teadsid Lotte tegelaskuju küll,“ selgitas näitleja, kes Jaapanis kohalikele eestlastele esines.

Liis ja Heino lisasid, et jaapanlased ja eestlased on tõesti mõnevõrra sarnased oma mõtteviisi ja ellusuhtumise poolest ning kuigi linnad on rahvarohked, siis rahvamassid lämmatavalt ei mõju, sest inimesed ei ole pealetükkivad.