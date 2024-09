Heida pilk peale! Mallukas ostab pea pool miljonit eurot väärt maja Tallinna piiril

Juba veidi aega tagasi andis blogija Mallukas oma blogis mõista, et tal on soov laenu võtta ja majaomanikuks saada. Nüüd on selgunud, millise uue kodu on meelelahutusmaastiku täht endale välja valinud. Tuleb välja, et Malluka uus maja on ligi pool miljonit eurot väärt.