FOTOD | Arvo Pärdi sünnipäevakontsert Tallinna Jaani kirikus meelitas kohale ohtralt kuulajaid

Arvo Pärt on oma muusikaga olnud paljude jaoks sillaehitaja ja ühendaja: tema loomingu muusikalised eeskujud on pärit lääne muusikaajaloost, vaimse maailma juur aga asub idakiriku pärandis. Praeguses vastandumise ja põrkumise ajastul tõstatub see muusika eriliselt tähtsale kohale, püüdes suunata meid mõtlema mitte sellele, mis meid eraldab, vaid mis ühendab.