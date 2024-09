ÜLEVAADE | Kes on Liis Lemsalu värske abikaasa? Karl-Erik Kodu teenib pirakalt mitmes ärivaldkonnas ja on seotud tähtsate ettevõtetega

Karl-Erik Kodu on olnud alates 2012. aastast partner Porta Finance’is, Baltikumi juhtivas finantsnõustamisfirmas. Porta Finance tegeleb ühinemiste ja ülevõtmiste, kapitali kaasamise ning võlakohustuste struktureerimise tehingutega. Ettevõtte eksklusiivne koostöö Rothschild & Co-ga tagab ligipääsu ülemaailmsele finantsnõustamise võrgustikule. Porta Finance’i roll on pakkuda kvaliteetset nõustamist Balti riikides ja laiemas rahvusvahelises kontekstis, keskendudes klientide strateegilistele tehingutele ja pikaajalistele finantslahendustele.

Kodu on seotud ka kinnisvaraäriga. Näiteks firma OÜ Vintselle, kus ta on juhatuse liige, on 1995. aastal asutatud valdusettevõte, mis investeerib Eestis ja Lätis kinnisvarasse ja taastuvenergeetikasse. Vintselle kontserni kuulub kümme ettevõtet, nende hulgas kinnisvara arendamise ja välja üürimise firmad. 2023. aastal oli Vintselle kontserni müügitulu 4,4 miljonit eurot ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot. Kontsern on tegutsenud stabiilselt, kuid kasum vähenes võrreldes 2022. aastaga veidi, mis on osaliselt tingitud Ukraina sõja ja majanduse muutumisega seotud raskustest. Kontserni alla kuuluvad kinnisvarafirmad Altagarcia Kinnisvara OÜ ja Kesk tee 14 OÜ, mis keskenduvad äri- ja elamispindade väljaüürimisele.