FOTOD | Vaata, milline särav seltskond väisas Ivo Nikkolo sügiskollektsiooni esitlust

Kohal olid teiste seas lauljad Getter Jaani, Maarja-Liis Ilus ja Hanna-Liina Võsa, teleprodutsent Triin Luhats, Masterchef eelmise hooaja osaleja Anastasia Tihhaja ning ka mitmed sotsiaalmeedia mõjuisikud.

„Meil on suur rõõm teatada meie Ilubuduaari ilusalongi 3. aastapäeva tähistamisest, mis tähistab meie klientide usaldust, saavutusi ja mõju Eesti iluvaldkonnas. Sel aastal on meil au teha koostööd ühe Eesti tuntuma moebrändi Ivo Nikkologa, et korraldades midagi täiesti uut ja ainulaadset, luues stiilne sügishooaja pidu nende kaunis lipulaeva kaupluses Rotermanni kvartalis luues rõivapoodi meie Repechage kosmeetikabrändi pop-up pood, mis osutus suureks hitiks naiste seas.“ – mainis Ilubuduaari üks omanikest Grete Transtok-Lindaru.

Stiilsel sügishooaja üritusel said külalised nautida Ivo Nikkolo sügis-talvise kollektsiooni „CARE YOUR WAY“ moeshow’d . Mitmekesiselt kaunid modellid tõid lavale komplektid, milles iga naine saab igas olukorras end nii kaunilt kui mugavalt tunda - šikkidest pükskostüümidest säravate peokleitideni. Uus kollektsioon on peagi saadaval ka teistele huvilistele Ivo Nikkolo e-poes ja esinduspoodides üle Eesti.

Tähtpäeva pidanud Ilubuduaari teekond algas kolm aastat tagasi võluvas Kadrioru linnaosas Tallinnas, kus üle 120-ruutmeetrine salong viie hoolitsuste toaga loodi luksusliku päevase spaakogemuse pakkumiseks. Sellest ajast alates on nad muutunud usaldusväärseks sihtkohaks näohoolitsuste, massaažide, kehahoolitsuste, spaamaniküüri-pediküüri ja jumestusteenuste pakkumisel, pakkudes Repechage’i kosmeetikabrändi hoolitsusi.

Salongi juhib dünaamiline ema-tütre duo, Anu ja Grete Transtok, kes on olnud populaarse kosmeetikabrändi Repechage’i brändi turustajad juba üle seitsme aasta. Salongi teine omanik ja Repechage kosmeetik Anu Transtok sõnas: „Oleme saavutanud kõrge maine, pakkudes oma klientidele personaalseid ja tõhusaid lahendusi nahaprobleemide lahendamiseks. Samuti omades üle 30a kosmeetiku kogemust, on see bränd just tõeliselt tõhusatele tulemustele orienteeritud“.