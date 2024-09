Grete Paia pulm pani raadiohääled arutlema. Järva arvas, et tegemist on reklaamitrikiga, enamik saatejuhte ei osanud armupaari kahtlustada

Sky Plusi „Hommikuprogrammis“ tunnistas saatejuht Maris Järva, et tema kahtlustas Grete postitust nähes, et pulmapiltide näol on tegemist reklaamitrikiga. „Esimese hooga ikka kohe mõtled sellele, et kunagi üks Eesti ehtebränd tegi sellise triki, et võttis ühe kuulsa naise ja pani talle pulmakleidi selga. Seejärel jäeti asjad õhkud, aga hiljem tuli välja, et see oli ikkagi lihtsalt reklaam,“ meenutas Maris raadioeetris.

Kunagise reklaami tõttu hakkas ta Grete postitust nähes kahtlustama. „Siin ju hanitatakse iga nurga peal koguaeg - koguaeg tulevad uute seriaalide ja laulude reklaamid. Aga natuke uurides selgus, et pulmapidu on ikkagi toimunud. Mis on eriti äge on see, et see toimus Kuressaares,“ mõtiskles Maris, kes oleks pigem arvanud, et salapulmi korraldatakse ikka välismaal. Kui raadiohääl peaks endale pulmapeo korraldama, siis ta seda saladuses ei hoiaks.