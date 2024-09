Viidi krambihooga haiglasse! Kate Mossi õde sai üledoosi

Kate Mossi õde Lottie Moss (26) tunnistas, et on kuritarvitanud viimastel aastatel kulutulena levinud ravimit Ozempicut, mille tagajärjel ta üledoosi sai.

Nüüd kinnitas modell ja onlyfansitar, et ta enne „sureks“, kui ravimit uuesti tarvitaks. Kuna tema kogemus Ocempicuga oli niivõrd õudne, siis tahtis ta selle populaarse ravimi tarvitamise eest teisigi hoiatada, vahendab Daily Mail.

Modell tarvitas ravimit mitte oma kaalule vastavalt, vaid suuremas koguses. See viis ta üledoosini, mis väljendus krambihoos. Kambihoo põhjustas naise sõnul dehüdratsioon. Lottie lisas, et see oli üks hirmutavamaid kogemusi tema elus.

Pärast haiglasse sattumist sai Lottie teada, et Ozempicu annus, mida ta oma jalga igapäevaselt süstis, oli paras 100-kilosele inimesele, tema aga kaalus pea poole vähem.

Lottie selgitas, et Ocempicut sai ta sõbra kaudu ning mingeid arstlikke ettekirjutisi, kuidas ravimit võtta, temani ei jõudnud. „See on hoiatus kõigile. Palun, kui te kavatsete seda võtta, ärge võtke, see pole seda väärt,“ nentis ta. Lisaks dramaatilisele kaalulangusele koges Lottie ka näonaha värvuse kaotamist ja oksendamist.

Lottie on varem rinda pistnud ka uimastisõltuvusega, mistõttu ta on võõrutusravil käinud. Ta on ka avalikult rääkinud moetööstuse toksilisest atmosfäärist ja oma kuulsa õde Kate’i pidevas varjus elamisest.

Ka Kate Moss vaevles nooremana, kui oli tema karjääri tippaeg, kokaiinisõltuvuse käes. Nüüdseks on endine supermodell väidetavalt tervislikuma elustiili omaks võtnud.