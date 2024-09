Äri õitseb! Kristjan Jõekalda avaldab oma salaprojekti: ma tahaks selle enne Austraalia reisi välja anda

Nüüd kinnitab armastatud telenägu, et tulekul on kolmas lauamäng, mis on juba poole jalaga trükikojas. „Ma arvan, et see jääb novembrisse, mitte varem. Ma tahaks selle enne Austraalia reisi välja anda. See oleks äge.“

Oma esimese lauamänguga „Jõekalda lauamäng No. 1“ tuli ta välja 2022. aasta novembris. Lauamängu komplekti kuulub 200 kaarti erinevate tegevusülesannetega ning mängulaud koos täringu ja reeglitega. Sotsiaalmeedias kirjeldades tõi ta humoorikalt esile, et mäng on alla 18-aastastele keelatud ning see võib vajada vanemlikku selgitust, sest mängijatel võib mängides imelik hakata.

Oma teise lauamänguga tuli ta välja 2023. aasta septembris. Humoorikas tutvustuses sõnas Kristjan, et selles mängus nalja ei saa ning mängijatel tuleb vastata küsimustele ja aju tööle panema. Karbis on 462 küsimuskaarti, kus igaühel on kolm erineva raskusastmega vihjet, 18 mängunuppu, mängulaud ja palju muud.

Jõekalda lauamänge Apollost ega Rahva Raamatust osta ei saa. Küll on need saadaval tema enda veebilehel. „Jõekalda lauamängu No.1“ saab sealt kätte 35 euroga, „Lauamängu No. 2“ aga 37 euroga.