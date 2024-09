Jon Bon Jovid võib nüüdsest ka kangelaseks kutsuda: rokilegend päästis võõra naise elu

Jon Bon Jovi on Ameerika laulja, laulukirjutaja, kitarrist ja näitleja. Ta on enim tuntud kui 1983. aastal loodud rokkbändi Bon Jovi liige. Bänd on välja andnud 15 stuudioalbumit ja kaks sooloalbumit. Üks tuntuim lugu nende repertuaarist on näiteks „It’s my life“ (2000).