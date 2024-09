VAATA | Esko vennad üllatasid pöörase lühifilmiga: otsustasime filmi fännidele kättesaadavaks teha ilma piiranguteta

Filmi rahastati edukalt Hooandja platvormi kaudu, kogudes üle 10 000 euro, ning esilinastus 2022. aastal Coca-Cola Plazas. Vaatamata varajasele edule venis läbirääkimiste tõttu laiem levitamine, kuid nüüd on filmi loojad otsustanud teose tasuta vaatajateni tuua.

„Me otsustasime filmi fännidele kättesaadavaks teha ilma piiranguteta,“ selgitab režissöör Romet Esko. „Soovime, et kõik saaksid nautida meie visiooni ning Topelt Turbo on justkui majakas, mis näitab, et raske töö ja kirg viivad sihile.“