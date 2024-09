VIDEO | Sisulooja näitab, milline oli Liis Lemsalu pulmanädal läbi külalise pilgu. „See kuumus siin on ebareaalne!“

Hanna vlogist selgub, et Itaalia-reisi võttis ta üles kahel põhjusel: nimelt oli ta koos elukaaslasega kutsutud nii pulma kui ka ühele sünnipäevale. Seda, kelle abiellumise tunnistajad nad on, sisulooja videos kordagi ei maini, kuid tema Instagrami kaudu sai juba nädala eest selgeks, et tegu oli just Liis Lemsalu ja tema elukaaslase Karl-Erik Kodu pulmaga.

Roomas maandunud ja autoga Toscanasse sõitnud Hanna näitab vlogis oma värvikat rõivavalikut. Liisi ja Karl-Eriku tähtsale päevale eelnes pulmanädala esimene õhtu, kuhu sisulooja pani selga nii ekstravagantse sinakasrohelise kostüümi, et ta hakkas kartma, et äkki on see sellise ürituse jaoks liiast. „Kleit on natuke rohkem ekstra, võib-olla isegi natuke liiga ekstra. Aga parem olla over dressed kui under dressed, on minu moto,“ teatas ärevil Hanna oma vlogis.

Pidustuste esimene õhtu oli pilvine, kuid selle üle oli pulmakülalisel hea meel. „Ma ütlen ausalt, et see on päris mõnus, sest see kuumus siin Itaalias praegu on ebareaalne. Ongi väga mõnus, et me ei higista ennast esimesel õhtul täiesti segi,“ lausus Hanna.

Pulmatseremoonial kandis sisulooja pilkupüüdvat punast kleiti. Kroonikani jõudnud informatsiooni kohaselt edastati pulmakülalistele pulma pildistamise ja filmimise kohta väga ranged reeglid. „Me teid sinna kaasa ei saa võtta, sest võib-olla on parem, kui mõned mälestused jäävadki vaid meie mälestusteks meie mõtetes ja hinges,“ selgitas Hanna oma vaatajatele, miks ta ei saa pulmapäeva nendega jagada.

Kuidas Hanna ülejäänud Itaalia-nädal möödus, vaata videost!