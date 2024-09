SUUNAMUDIJA ANKEET | Tarmukas Mamma on TikTokis eriti popp: see on suur väärtus ühele pensionärile, et saab käia üritustel ja inimestega suhelda

Mamma on suunamudija olnud aastakese ja on eelkõige tuntud TikTokist. Esmalt jäi ta seal silma kui Keskturu reklaamnägu, kuid hiljem hakkas Mamma ka oma kontoga sotsiaalmeediamaastikul tegutsema. „Ma arvan, et enim olen silma paistnud enda vanuse poolest, ega palju pensionäre TikTokis just ei ole,“ põhjendab Mamma ise oma tuntust. Tarmukas ja töötaks naine, kes on suur hitt noorte kasutajate seas, leiab, et sotsiaalmeedias on meelelahutust kõigile vaja. „Inimestele meeldivad need videod, sest saab nalja. Arvan, et heade videote aluseks ongi huumor,“ märgib ta ja lisab, et on õnnelik, kui saab inimeste päeva kasvõi natukene rõõmsamaks teha.