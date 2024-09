Anti Kobin proovib halvast pahest priiks saada: liiga palju tegin seda!

„Koolivend Kaidor Kahar helistas ja küsis, kas ma oskan kedagi saatesse soovitada ja siis ma mõtlesin, et mulle hakkas mu enda veipimine juba närvidele käima, liiga palju tegin seda,“ meenutas näitleja Anti Kobin, kuidas ta sel sügisel eetrisse minevasse saate „Mehed, hakkame elama!“ uude hooaega sattus.

Kobin enam ei veibi. „Mul saab täna täpselt kolm nädalat. Mul juhtus nii, et terve selle saate ajal ma hävisin, ma ei saanud hakkama. Saade võeti linti suvel. Aga viimasel päeval oli võte, me käisime sõltuvusnõustaja juures ja pärast seda ma pole enam teinud. Tema ütles, et ma iga nädal pean talle kirjutama, kuidas mul läheb,“ ütles Kobin.