TÄHELEPANEK | Marko Reikop näitas skandaalset blogijat intervjueerides oma malbemat poolt

Marko Reikop on ETV „Ringvaate“ saatejuhina tuntud oma teravmeelse ja sageli otsekohese stiili poolest. Aastate jooksul on tema intervjuudes olnud palju meeldejäävaid hetki – mõnikord olnud need külaliste jaoks olnud ebamugavad, aga vaatajatele alati huvitavad.