Hundi süda sai Grete Paia abiellumisega lõpuks vabaks: mõtlesin, et kas sellel Gretel on keegi või ei ole

Tegelikult on Hunt õnnelik, et Grete ja Joonatan Siiman teineteist leidsid. „Ma loodan, et siit tuleb Eesti muusikale tugevat geneetilist järelkasvu. Mõlemad on väga andekad inimesed. Seda on ainult rõõm näha, kui toredad inimesed üksteist leiavad.“