KUUMAD KLÕPSUD | Victoria Villig poseerib bikiinifotodel nagu supermodell: neid pilte vaadates nägin esimest korda elus oma ilu

Instagrami laetud postituse pealkirjast selgub, et Los Angeleses elava 24-aastase eestlanna jaoks on need bikiinipildid midagi enamat kui lihtsalt ilusad fotod.

„Tänu fotograafile nägin ma pilte vaadates esimest korda elus oma ilu ja mitte ebakindlusi. Ma ei tea, kui paljud naised on seda päriselt kogenud oma elus... Minu meelest on see kõige ilusam kingitus, mida üks fotograaf saab kliendile kinkida,“ seisab postituses. Victoria tänab kirjutise lõpus veelkord piltniku ja lisab, et teeb uutest kaadritest oma seinale lausa galerii.

Rohkemate fotode nägemiseks kliki paremal noolel:

2019. aastal, mil Victoria oli alles 19-aastane, pidi ta sotsiaalmeedias kaitsma oma otsust postitada bikiinipilte. „Pühendus kõigile, kes arvavad, et ma postitan liiga paljastavaid pilte,“ alustas Villig oma ühe toonase Instagrami postituse pealkirja.

„Ma ei postita bikiinipilte, sest need saavad rohkem tähelepanu/like/engagementi, sest see pole isegi tõsi. Enamasti jääb statistika samaks, mis on muidu minu postituste keskmine,“ põhjendas noor juutuuber ning täpsustas: „mulle lihtsalt meeldib väga bikiinides ringi käia, sest ma tunnen end neis mugavalt.“