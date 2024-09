PODCAST „SOUNDCHECK“ | An-Marlen avameelselt koolikiusust: mingi aja oma teismeeast pidin ma end ikkagi koguma

„Ma justkui tundsin, et ma ei kuulunud mitte kuskile,“ meenutab värskes taskuhäälingu saates An-Marlen, kes pidi kooliajal vanemate õpilaste kiusu taluma ning tal läks veel aastaid, et sellest üle saada. Praegu lavalaudu vallutav lauljatar vaatab praegu sellele ajale tagasi ja mõtleb, et tegelikult ei defineeri sellised vahejuhtumid inimest ja tema isiksust. „Sel ajal tundus see kõige olulisem asi, et kuhu sa väikeses koolikommuunis kuulusid, aga nüüd sa vaatad tagasi ja saad aru, et see tegelikult ei loe üldse,“ leiab ta.