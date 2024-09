„Raputas voodist üles!“ Henrik Normann jäi USAs maavärina kätte

Maavärin, mida Normann koges, oli 4,7-magnituudine. Los Angeleses elav eestlanna kinnitas Kroonikale, et kuigi maavärinaid on seal tihti, siis neljapäeval, 12. septembril aset leidnud maavärin oli tavapärasest tugevam.

Normann teeb praegu reisisaadet, kus ta on nii saatejuhi kui ka produtsendi rollis. Saade sai stardi Nuustakult, teeb tiiru ümber maailma ja lõpeb Hiiumaal Kärdlas. „Tegu siis uue reisisaatega ja koostöös TV3ga õnnestubki meil vallutada Nuustaku, Pariis, Istanbul, Chicago, Las Vegas, Hollywood, Tokyo, Bangkok, Pattaya ja Kärdla,“ on Normann varasemalt tutvustanud. „Oleme reisil oma võttemeeskonnaga ja loodame avastada kohti, kuhu tahaks meist igaüks korra elus sattuda. Et meeleolu hoida, lavastame ka lõbusaid sketše ja provotseerime lustakaid olukordi. TV3 eetrisse on saade planeeritud järgmise aasta alguses.“