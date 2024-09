KUUMAD KAADRID | Megan Foxi uue filmi seksistseenid paljastavad näitlejatari kauni figuuri

Filmis „Subservience“ mängib Fox kurjade kavatsustega robotit nimega Alice, kelle meesterahvas endale koju soetab, kuna ta naine on haige ning vajab majapidamises abi.

Fox on olnud abielus „90210“ staari Brian Austin Greeniga aastatel 2010–2021.

Pärast abielu purunemist astus näitlejatar suhtesse muusiku Machine Gun Kellyga, paar kihlus aastal 2022. Nende suhe on elanud üle mitmeid madalpunkte: vahepeal võeti ka pikk paus ning elati üle keeruline periood, kus Foxi rasedus katkes.

Varasemalt kihlatud olnud paar katkestas kihluse eelmise aasta veebruaris, kuid praegu on nad taaskord koos. Hiljuti kiitis Kelly USA meedias, et Fox aitas tal eelmisel aastal narkootikumidest vabaneda ja just tänu temale läks ta võõrutusravile.