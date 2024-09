Grete selgitab Kroonikale, et abiellumisest teatas ta sotsiaalmeedias juba päev pärast pulmi, sest kuulujutud läksid juba Saaremaal, kus ta abiellus, liikvele. „Me ei tahtnud ka, et hakkas mingi spekuleerimine pihta, pigem teeks ise viisakalt selle teate ära siis on see tehtud,“ põhjendas ta, lisades, et telefonid läksid mõlemil pärast pommuudist punaseks. „Ma ei osanud midagi oodata, aga see on nii tore, et me oleme nii positiivset tagasisidet saanud ja nii paljud on kirjutanud ja nii paljudel on heameel. See on üli äge.“