„Rõõmupallil on praeguseks veel mitu hüüdnime, aga on ka õige pea pärast saabumist saadud pärisnimi - Mikk Aleksander. Miks Mikk Aleksander? Mikk, sest see ilus Eesti nimi tundus meie erakordselt ilmekale, läbitungiva pilguga seltskondlikule tegelasele sobivat nagu valatult,“ kirjutas ta.