KLÕPS | Silvia Ilves saabus TV3 peole salapärase kaaslasega

Silvia jagas intervjuus TV3 portaalile, et tema kaaslane on tema sõber ning armusuhet sellest arvata ei tasu. „Ta on ka muusik, aga tegeleb ettevõtlusega ja miks mulle väga meeldib temaga läbi saada ja koos aega veeta, on just see, et tal on endal ka lapsed“, rääkis Silvia.