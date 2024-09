Eraelus on nad perekond edasi, aga sisuloomes tegid suure muudatuse. „Oleme jõudnud arusaamisele, et meie blogikuvand ei anna täielikku pilti meie tõelisest potentsiaalist ja oskustest. Liiga palju on eelarvamusi ja tõsiseltvõetavus on saanud kergelt öeldes... paugu!“ seisab nende blogipostituses .

„Või pole see ka õige sõna, pigem ei osata näha, et me oskame ka midagi muud peale „marimelli sisuloome“. Ilmselt ei saa ka suur osa inimestest aru, et see on meie jaoks meelelahutus ja näiteks TikTokis on 70% meie sisu konkreetselt nali.“