Ewert Sundja avab kaarte. Miks ikkagi läks Ewert and The Two Dragons laiali?

Menu vahendab, et Sundja rääkis, et bändi laialimineku osas ei saa ta kõigi eest rääkida. „See on ka minu jaoks üsna värske asi ja ma pole seda lõpuni suutnud ise ka veel mõtestada,“ kinnitas ta ja nentis, et ilmselt sai lihtsalt nende aeg otsa. „See vältimatu tuhin, mis on vajalik sellise rongi vedamiseks, lõppes.“

„Nüüd tuleb leida mingi uus asi, mida kirega teha,“ rõhutas ta ja lisas, et hetkel kirjutab ta küll muusikat, aga täpset väljundit ta alles otsib. Muusika on tema jaoks olnud alati ka mingil määral terapeutiline tegevus. „Kindlasti on see odavam kui teraapias käia.“

Sellele on Sundja sõnul keeruline vastata, miks Ewert and the Two Dragonsi läbilöök Euroopas täielikult ei õnnestunud. „Neid põhjuseid võib sadu olla ja ma arvan, et see kõver oli väga õiges suunas, aga juhtus ka mingi teine nihe universaalselt maailmas ning sellega kiirelt adapteerumine ei olnud meie enda forte,“ selgitas ta ja rõhutas, et ta ei soovi samas ka halada. „Meil oli väga uhke sõit.“

Neljaliikmeline ansambel teatas fännidele kurvast uudisest juulis sotsiaalmeedia vahendusel.

„Me alustasime draakonitega mais 2009 ehk 15 aastat tagasi. Mõned teist on meiega selle teekonna teinud kaasa pea algusest lõpuni, mõni on peale hüpanud vahepeatustes... Aga me oleme teile kõigile tänulikud, et olete meie muusikat kuulanud ja nendel sadadel kontsertidel käinud – nii kodus kui ka mujal maailmas. See on võimaldanud meile unikaalseid ja kordumatuid kogemusi,“ märkisid nad.