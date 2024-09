Andres Puusepp oli karmi operatsiooni eel murelik: võib ju isegi koomasse langeda ja surra

Operatsiooni ja järgnenut näidati TV3 saates „Kolmekas“, mille üks saatejuhtidest ta on. Puusepp rääkis operatsiooni eel kolleegidele Jürgen Pärnsalule ja Grete Kullale, et muidugi on ka suur oht. Näiteks, et tekib tromb. Langed koomasse ja sured ära, arutles ta.