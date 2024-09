Loetud tunnid enne kontserti koju: Shanoni solisti puhkusereis lõppes katsumuste kadalipuga

Taavi ja Pille-Riin said veeta kena puhkuse Palma de Mallorcal Hispaanias ning asusid sealt tagasilennule kodumaale Eestisse. Kõik aga sujuvalt ei läinud ning tagasisõit algas paraja sekeldusega.

„Olime juba lennukis kohad sisse võtnud, kui saime info, et stjuardessi terviserikke tõttu lennuk väljuda ei saa,“ rääkis Pille-Riin oma TikTokil kontol ja jagas kuvatõmmis lennufirma Swiss sõnumist, mis andis teada, et nende lennusõit Zürichisse on tühistatud.