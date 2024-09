FOTO | Ansambli Duo Ruut liikmed jäid Austrias ägeda lumetormi kätte

Kesk- ja Lõuna-Euroopat on tabanud erakordne külmalaine. Madalamatel aladel on see toonud kaasa ohvriterohked paduvihmad, samas kui Austrias ja Šveitsi Alpide idaosas möllab juba teist päeva lumetorm. Mõnes piirkonnas on lume paksus ulatunud kahe meetrini. Itaalia Alpides on samuti tunda külma mõju, kuid väiksemas ulatuses, vahendab Meterogiornale.