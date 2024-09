Järgmisel suvel Õllesummeril esinema pidanud bändi The Jackson 5 liige Tito Jackson suri 70-aastasena

Tema surmast teatasid Instagrami vahendusel tema kolm poega Taj, Taryll ja TJ Jackson, kes said 1990. aastatel tuntuks R’n’B/popi trio 3T-na, vahendas Sky News. „Oleme šokeeritud, kurvad ja südamest murtud,“ kirjutasid nad perepilte jagades. „Meie isa oli uskumatu mees, kes hoolis kõigist ja kõigi heaolust. Teda igatsetakse tohutult. See aeg jääb meie jaoks igavesti meelde kui „Tito aeg“. Palun pidage meeles, et teete seda, mida meie isa alati kuulutas ehk armastage üksteist. Me armastame sind Pops,“ avaldasid pojad.

Maailma üks kuulsamaid muusikalisi kooslusi The Jackson 5 peaks esinema esmakordselt Eestis ja kogu Baltikumis 2. augustil 2025 Õllesummeri pealaval. Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson peale esineja avalikustamist: „Usun, et ma ei tee kellegile siinkohal liiga, kui ütlen, et maailma popmuusika ajalugu silmas pidades on tegemist kindlasti suurima staariga, kes Õllesummeri ajaloo jooksul festivali lavalaudadele astunud on.“ Välja on hõigatud, et koosseisuga pidid Eestisse tulema Tito, Jackie ja Marlon Jackson.