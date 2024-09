FOTOD | Kas Erna Husko kihlus? Sisulooja sai sünnipäevakingiks uhke ehte

Kuigi eestlanna sünnipäev oli juba eelmisel kuul, postitas ta kõige uhkema kingituse kohta alles möödunud pühapäeval. Instagrami on ilmunud fotod, kus poolpaljale Ernale on toodud voodisse suur roosikimp ja kaks koogitükki, kuid kõige silmatorkavam detail piltide juures on Cartier’i kingikott. Õnneks pole Soomes ka telesse murdnud naine kitsi ning näitab, mis antud kotikeses peidus on.

Eestlanna sotsiaalmeedia jälgijad; keda tal on Instagramis pea 300 000, on uhkest kingitusest vaimustuses. Ehe, mis tavaliselt on armastuse ja pühendumuse märgiks, on tekitanud postituse alla kommentaare jätnud inimestes imestust: kas tõesti on tegemist vaid sünnipäevakingiga või on see ikkagi kihlasõrmus? Erna pole ei kommenteerijatele ega ka Soome meediale spekulatsioone kommenteerinud. Ei ole ka teada, kes on kalli kingituse teinud - viimati teatas väljaanne Seiska, et mitmete Soome tuntud meestega deitinud sisulooja on seotud ühe eestlasega.