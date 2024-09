„Titanicu“ staar Kate Winslet ei pea rindade paljastamist julgeks teoks: me ei sõdi Ukrainas ega tee muid tõeliselt julgeid asju

Nimitegelast mängival Winsletil on uues filmis mitu alastistseeni. Stseenides paljastuvad mõnel korral ka näitleja rinnad. „Selliseid paljastavaid ja julgeid stseene võtavad maailmakuulsad näitlejad pigem harva ette,“ arutles ajakirjanik Winsletiga tehtud intervjuus. „Selline jama pole julge. Me ei sõdi Ukrainas ega tee muid tõeliselt julgeid asju. Teen lihtsalt oma tööd, mis on mulle oluline,“ vastas näitleja ajakirjale Time.

Keha teemadel on filmistaar varemgi rääkinud. „Üks võttegrupi liige tuli stseeni vahele, et anda mõista, et äkki tahaksin rohkem püsti istuda, et mu voldid välja ei paistaks!“ avaldas Winslet väljaandele Harper’s Bazaar. „Istusin selles samas asendis edasi. Mul ei tuleks kunagi pähe midagi varjata. Olen iga aastaga endas kindlam ja teiste arvamus pinget ei paku,“ lisas ta.