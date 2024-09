Viimane doos Vitamiini. Mikk Targo meenutab hiilgeaegu: raha ja kuulsust oli, aga pered lagunesid

TEGIJA Mikk Targo on olnud trummar ansamblites Wedro, Muusik Seif ja Mobile. Ta on mänginud ka bändides Mahavok, Uus Generatsioon, Jam, Code One, Monument, Teravik ja Marju Läniku saateansamblis Kontakt. Vitamiinis oli ta trummar ja vajadusel solist. Mikk oli üks 2 Quick Starti asutajaid.

FOTO: Kaupo Kikkas | Delfi Meedia