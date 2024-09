Ka staaridele kehtivad seadused! Muusik Justin Timberlake sai joobes juhtimise eest karistada

„Isegi kui olete joonud ühe joogi, ärge istuge autorooli,“ ütles Timberlake pärast istungit meediale kohtumaja ees. „Alternatiive on nii palju. Helista sõbrale. Võtke Uber. Võta takso. See on viga, mille mina tegin, kuid ma loodan, et kes praegu vaatab ja kuulab, saab sellest veast õppida,“ rääkis laulja.