Karl-Erik Taukar aegade kõmulisimast TV3 peost: nägin seda kõike lavalt ja mõtlesin endamisi, et hoidku jumal

Taavi Rõivase ja Brigite Susanne Hundi amüseerimine tol peol saavutas oma kulminatsiooni just sel ajal, kui Taukar lavalaudadel rokkis. „Nägime seda ju esireast ja mõtlesin endamisi, et hoidku jumal – saaks ometi selle peo rahulikult õhtusse. Mõtlesin ka, et äkki õnnestub see teema kuidagi vaiba alla pühkida, aga nagu teame, siis nõnda ei läinud,“ meenutas Taukar.