Blogiga kõik, aeg tööle minna! marimelli nime all toimetanud Mari-Leen Albers otsib tööd

Hiljutises blogipostituses kirjutas paar, et Meelis on otsustanud edasi keskenduda rohkem AI koolitusprojektidele, kuid Mari-Leen jätkab nii blogipidamist kui sisuloomet marimelli kanalites edasi. Hoolimata sellest jagas Mari-Leen äsja enda Facebooki kontol, et otsib tööd.

Ta on postitusse kirjutanud, et on valmis töötama turunduse, sotsiaalmeedia ja ürituste korraldamise vallas. Sisulooja lisas endast juurde ka pildi ning CV ja muu lisainfo enda kogemuste ja varasemate projektide kohta.

Sisuloomepaar avaldas hiljutises blogipostituses, et eraelus on nad perekond edasi, aga sisuloomes teevad suure muudatuse. „Oleme jõudnud arusaamisele, et meie blogikuvand ei anna täielikku pilti meie tõelisest potentsiaalist ja oskustest. Liiga palju on eelarvamusi ja tõsiseltvõetavus on saanud kergelt öeldes... paugu!“

„Või pole see ka õige sõna, pigem ei osata näha, et me oskame ka midagi muud peale „marimelli sisuloome“. Ilmselt ei saa ka suur osa inimestest aru, et see on meie jaoks meelelahutus ja näiteks TikTokis on 70% meie sisu konkreetselt nali,“ selgitasid nad.

Marimellil on Instagramis üle 25,5 tuhande jälgija. Peamiselt ongi nende sisu suunatud pereinimestele. Neil endal on kaks last, üheksa-aastane poeg Hedon ja kolmeaastane tütar Hedelin.