KUULA | „Avastan ennast igapäevaselt uutest huvitavatest külgedest.“ ELYSA taaselustas pärast loomingulist pausi tuntud sõbra hingelise loo

„Olen seda lugu alati armastanud ning pidanud seda üheks kõige ilusamaks eestikeelseks looks. Lisaks on tegu minu hea sõbra, Hendrik Sal-Salleri loominguga. Ta on geniaalne laulukirjutaja ning andis mulle koheselt kaasa õnnistuse, kui ta minu versiooni sellest loost kuulis. Hendrik oli kogu protsessi aktiivselt kaasatud, see oli mulle suur au,“ paljastab ELYSA uue loo tagamaad.