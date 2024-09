Victoria Beckham avaldas, kuidas ta hoiab abielu endise jalgpalluriga vürtsikana: ma kipun riieteta ringi käima

Victoria Beckham on pikaaegse abielu jooksul fännidele korduvalt andnud ülevaateid oma armuelust David Beckhamiga. Endine Spice Girl tähistas juulis oma hõbedast pulma-aastapäeva endise Manchester Unitedi jalgpalluri 49-aastase Davidiga, kellega tal on neli last.

Victoria on varem rääkinud väljaandele Allure seksisümboliks tituleeritud abikaasast. „Ma lähen igal õhtul David Beckhamiga voodisse, nii et teate, oleks midagi valesti, kui ma ütleksin talle lihtsalt „maga“. Nüüd avaldas 50-aastane Victoria, et annab endast parima, et kanda võimalikult vähe, kui tuled kustuvad, et abielu vürtsitada. „Muidu ma kipun riieteta ringi käima, aga hiljuti ostis David mulle need väikesed pesukomplektid.“

Daily mail vahendas, et varem on endine Spice Girl avaldanud detaile ka enda kunagisest Hertfordshire’i kodust, mille paar nimetas Beckinghami paleeks. „Selle ekstravagantne sisekujundus aitas kaasa meie räigetele veidrustele. Seal on ruum nagu buduaar, kõikjal leopardimustri ja peegellaega,“ paljastas ta.

David ja Victoria Beckham kohtusid 1997. aastal, kui nad mõlemad olid omal alal juba tuntud ja avaliku elu tegelased. Paar abiellus 1999. aastal.