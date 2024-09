Norra kuningakoja järjekordne skandaal tõstab riigisisest ärevust: kroonprintsessi poeg arreteeriti taas

Seadusega pahuksis Marius Borg Høiby vahistati taas, sest ta rikkus lähenemiskeeldu, mis oli välja antud turvalisuse huvides ühele tema vägivallaohvrile. Ühtlasi on selgunud, et politsei pidas Mette-Mariti poega ohuks Norra kuningliku perekonna julgeolekule juba eelmisel aastal ja seda kuritegelike sidemete tõttu. 27-aastast Høibyt süüdistati juba seitse aastat tagasi kokaiini omamises ja tarvitamises, kuid Norra meedias seda ei kajastatud.

Høiby juhtumis on ilmnenud veelgi uusi asjaolusid. Politsei kinnitas laupäeva pärastlõunal, et Norra kroonprintsessi poja vägivallatsemisjuhtumis on nüüd neli hagejat, sealhulgas kolm endist tüdruksõpra ja veel üks isik. Høibyle esitati täiustatud süüdistused seoses kolme inimese lähisuhtevägivalla ja ühe inimese tapmisähvardusega, vahendas Norra meedia.