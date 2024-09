Tõnu: Punk tuli siis, kui saime aru, et reeglitele vilistada on palju ägedam, kui neid järgida. Sellega näitasime, et ei karda elada, mõelda ja mängida teistmoodi. Punk polnud ainult muusika, vaid mõtteviis. Esimene punkbändi plaat, mida kuulasin, oli Eddie and the Hot Rods’i „Life on the Line“. Laenasin seda sõber Raivolt. Teine punkbänd, mida kuulasin, oli kindlasti Sex Pistols, jällegi vinüülilt. Seda kuulasin sõber Mardi juures. Mul oli kodus ka The Exploitedi LP „Troops of Tomorrow“, mille ostsin Urmas Tunderbergilt.