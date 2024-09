Eesti Laul kannatab, aga ERR saadab noorte Eurovisionile Eesti esindaja: võistlusloo autor on Sven Lõhmus

Juba novembris toimuval noorte Eurovisionil Hispaanias astub rahvusvahelise publiku ette Annabelle Ats, kelle esitus kõlab Sven Lõhmuse kirjutatud uhiuus võistluslugu „Tänavad“, kirjutab ERRi portaal Menu. Lõhmus, kes on loo muusika ja sõnade autor, on laulu „Tänavad“ kirjutanud eelkõige noort lauljat, aga ka laiemalt lauluvõistlust silmas pidades. „Ta on eriline tüdruk oma mahuka madala hääle poolest,“ kirjeldas Eurovisioni veteran.