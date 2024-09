KUULA | Paneb puusa nõksuma! Superstaarisaate finalist Marta Lotta Kukk andis välja uue loo „I.S.E.“

„Minu lugu „I.S.E.“ annab julgust enda eest seista ning saata pikalt need, kes meisse ei usu. Vahel võib jääda tuttavasse kohta toppama, kuna me ei julge endale paremat nõuda. Tahan panna inimesed ennast korraks tundma kui maailma nabad ning loobuma sellest, mis tagasi hoiab. Loo harmoonia ja meloodia leidsid endale kiirelt pesa, kuid sõnu kangutasime üsna kaua pliiatsist välja. Tahtsin, et loo temaatika annaks edasi enesekindlust, iseteadlikkust, samas ei olnud ma (laulusõnadega) varem kedagi nii tugevalt „rünnanud“. Mõtlesin inimestele, kes mulle kunagi on haiget teinud või ootama jätnud ning andsin neile teada, et mind enam väntsutada ei tasu!“ kirjeldas Marta Lotta enda uut singlit.