Agnès Varda filmide paremik jõuab Sõpruse kino ja Elektriteatri ekraanile

„Agnès Varda on üks filmiajaloo tuntumaid naislavastajaid ja kuna pole mingi saladus, et naisautorid on filmiajaloos olnud järjekindlalt ja süsteemselt marginaliseeritud, siis tundsime, et Varda lähem tutvustus on igati omal kohal“, lausus kommentaariks programmi kokku pannud filmikriitik Tristan Priimägi. „Varda hakkas filme tegema 27aastaselt ja lõpetas 89aastaselt. Selle pika aja jooksul on olnud igasuguseid perioode, aga peaaegu alati on Varda käinud oma rada, vahel teistest sammukese ees, siis aga hoopis kuskil tavateest kaugemal kulgemas.“