Draama õnnitlusfoto ümber: kas Buckinghami palee kärpis Harry sünnipäevafotolt Meghani meelega välja?

Harry sünnipäeval, mis oli 15. septembril, soovis talle õnne ka kuninglik perekond ning tegi Sussexi hertsogi auks sotsiaalmeediasse postituse. Paljud kuninglikud fännid olid sellest imestunud - kas see on (taas) märk sellest, et Harry ja tema Ühendkuningriiki jäänud perekond on leppimas? Teised aga arvasid, et kuninglikust perekonnast on see väga suuremeelne soovida Harryle just sel viisil õnne.