Arop lõi käed uue muusikaettevõttega. „Ühinesin osaliselt Warner Musicu otsuse kiuste meid kõrvale heidetuna ripakile jätta“

Maison Beast on muusikaagentuur, mis tegeleb nii plaadifirmana, artistide manageerimisega kui ka kontsertide broneerimise ning haldamisega. Uue koostöö raames alustab Maison Beast Aropiga tööd kõikides eelnimetatud valdkondades. See samm tähendab artisti jaoks uut ajajärku, kus ta on oma ümber koondanud täiesti uue meeskonna, kellega asuda uusi seatud sihte püüdma.

„Me alustasime rõivastega, kuid meie ambitsiooniks on alati olnud Maison Beast brändi juurde siduda ka muusika. Muusika on tihti vahend tänu millele mood rahvani jõuab ning muusikaosakonna loomine oli meie jaoks loomulik samm,“ jagab oma mõtteid firma asutaja Mihail Burõhh. „Maison Beast’i eristab tugev kunstiline taust ja suund, tänu millele saame toetada ja suunata oma artiste väga laial spektril,“ jätkab ta. „Kogu tiim on pikka aega olnud Aropi suur fänn ning plaadifirma asutamise järel pidasime temaga avatud vestluse osapoolte ootustest ja võimalustest – meie huvid kattusid ning oleme väga elevil muusikast, mida asume koos välja andma!“ paneb Mihail oma mõtetele punkti. Muusikavaldkonna juht Mihkel Sirelpuu lisab: „Meie tiim koosneb oma ala ekspertidest nii rõivaste kui muusika poolel. Maison Beast’i eesmärgiks ja ambitsiooniks on muusikaturule tuua uus hingamine 360-kraadise muusikaettevõttena, mis keskendub kindlale valdkonnale – urban skeenele. Me leiame, et spetsialiseerudes kitsamale vööndile saame oma artiste asjatundlikumalt toetada ning tänu sellele pikaajalisi karjääre ehitada ja edulugusid luua.“