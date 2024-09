Tohoh! Beebiootel Kethi Uibomägi põgenes Hollywoodi võtete eest kodust ära

Oma esimest last ootav Kethi Uibomägi tegi esmaspäeval sotsiaalmeediasse postituse, kus rääkis, et pidi lahkuma oma pealinnas asuvast kodust. „Reaalselt põgenesin Tallinna kodust, mille akende all George Clooney filmi vändati,“ kirjutas Kethi oma Instagrami kontol. Sellega viitas ta Hollywoodi spioonipõnevikule „Agentuur“, mille võtted eile õhtul Tallinnas Hiltoni hotelli ees toimusid.