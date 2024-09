Maribel Vääna püüab modellina tippu jõuda: lubasin osta emale mäe otsa maja, seega pean pingutama ja piisavalt teenima

Möödunud aastal otsustas Maribel Vääna (21) hakata taas tegelema aktiivselt modellindusega. Ta tervitab mind rõõmsatujuliselt otse moemaailma südamest Pariisist. Vestleme õhtupoolikul. Maribelil on olnud pikk ja tihe päev, kuid tema sisemine sära on kodumaale tuntav. „Ma olen hetkel väga õnnelik ja teen seda, mida olen pikalt soovinud,“ lausub ta rahulolevalt.

Maribel on viimasel ajal modellitööga seoses palju reisinud. Veebruari veetis ta Kreekas ning aprilli ja maikuu Türgis Istanbulis. Nüüd on ta mõned nädalad Pariisis. „Selle aja jooksul olen ära lõpetanud 11. klassi ja hetkel on 12. klass pooleli, mida reisimise kõrvalt proovin lõpetada,“ sõnab Maribel.