16 aastat kaine olnud Andrus Vaarik alkoholismist: kogu mu olemus sai äkki aru, et kui edasi joon, siis suren ära

Näitleja Andrus Vaarik käis „Vikerraadios“ külas, kus rääkis, kuidas ta alkoholist eemal püsinud on. 16 aastat kaine olnud Vaarik tõdes saates, et alkoholist loobumiseni viis teda mõistmine, et kui ta nüüd ei lõpeta, sureb ta ära.