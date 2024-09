Miley Cyrust ootab ees kohtutee? Lauljannat süüdistatakse Bruno Marsi kopeerimises oma hittloos „Flowers“

Cyrust süüdistatakse autoriõiguste rikkumises, kuna väidetavalt kopeeris ta lauljat Bruno Marsi oma hitiks kerkinud loos „Flowers“. Lauljatari on kohtusse andnud investeerimisplatvorm Tempo Music Investments, kes väidab, et loos on palju muusikalisi sarnasusi Marsi 2012. aastal välja antud ballaadiga „When I Was Your Man“.