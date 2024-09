Teledraama jõuab täna õhtul eetrisse! Tomas Legrant meenutas: paugutasimegi kokaiini, endal lapsed teises toas magamas

Augusti lõpus avaldas Mallukas oma blogis, et neil käis kodus tema kallima Tomas Legranti (varasema nimega Märten Veedla) loal „Laseri“ võttegrupp, kes tegi Legrantist persoonilugu. Pärast saate salvestamist võtsid nii Mallukas kui ka Legrant oma Instagrami story’s juhtunu kohta sõna, kus väitsid, et Marii Karell on neid tüssanud. Blogijana tuntud Malluka sõnul hakkas „Laseri“ saatejuht Marii Karell temalt pärima Legranti kriminaalse mineviku ja pätistaatuse kohta, mitte ei keskendunud raamatule ja persooniloole, nagu oli kokku lepitud. Muu hulgas lisas Mallukas story’sse kuvatõmmise Legranti ja „Laseri“ esindaja Piret Tali meilivestlusest. „Kas sellest te loeks välja, et nad tahavad teha lugu sellest, kuidas Märten inimesi idasse meelitab ja üle laseb?“ lisas Mallukas toona kuvatõmmisele.